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Политика23 декабря 2021 8:10

Глава Барнаула занял 55-ую строчку в Национальном рейтинге мэров

Он попал во вторую из трех групп списка
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Он попал во вторую из трех групп списка

Он попал во вторую из трех групп списка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял 55-ое место из 88 возможных в рейтинге мэров России по итогам этого года. Список составили эксперты ЦИК «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

- Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, - отмечают исследователи.

Весь рейтинг был поделен на три группы. Наш мэр вошел во вторую – с 23-ой по 63-ю строчку.

На первой строчке рейтинга расположился мэр Москвы Сергей Собянин, далее идут главы Тюмени и Казани - Руслан Кухарук и Ильсур Метшин.