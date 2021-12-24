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Общество24 декабря 2021 2:52

В столице Алтайского края появился новый новогодний арт-объект

Световую еловую шишку установили в Индустриальном районе
Антонина Лышова
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Арт-объект находится в сквере на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной.

Арт-объект находится в сквере на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в Индустриальном районе появился новый новогодний арт-объект - световая еловая шишка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Выбор такой формы не случаен: шишка - своеобразный символ уникального барнаульского ленточного бора, который берет свое начало у Оби и тянется почти на 400 километров, - пишет пресс-служба.

Арт-объект находится в сквере на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. Эту зону также украсили и светодиодной бахромой.

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