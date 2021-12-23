Эксперты рассказали, как выбрать новогоднюю елку, которая долго простоит

Следует выбирать елку с одной макушкой Фото: Олег УКЛАДОВ

Для многих жителей Алтайского главное украшение Нового года - праздничная елка, которая светится яркими огнями. О том, как правильно ее выбрать, чтобы дерево радовало долгое время, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Простые правила

Эксперты советуют выбирать елку с ровным и достаточно толстым стволом без трещин. Ветки елки должны быть гибкими. В случае если они сухие и ломаются при минимальном усилии, то дерево брать не стоит.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Можно смело ударить стволом дерева о землю или слегка потрясти новогоднее дерево. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.

Еще один совет – растереть несколько хвоинок в ладонях, чтобы почувствовать ощущаться характерный запах дерева. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.

Следует выбирать елку с одной макушкой. Если их две, три, или она обрезана, то покупать такое дерево не нужно. Кроме того, важно правильно доставить новогоднее дерево домой.

– Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон, – отметили в Роспотребнадзоре.

Чтобы простояла долго

Для того чтобы елка радовала как можно дольше, не следует покупать ее задолго до праздников. Однако если после покупки долго хранили ее на балконе, то не нужно сразу же заносить домой. Из-за перепада температур хвоя может быстро осыпаться. Чтобы это предотвратить, некоторое время новогоднее дерево можно подержать в подъезде.

Дома елку не нужно ставить рядом с батареями, опять же для того, чтобы избежать осыпания иголок. Время от времени дерево можно опрыскивать водой.

Кстати

Елки следует выбирать особенно внимательно, потому что хвойные деревья входят в список непродовольственных товаров, не подлежащих возврату и обмену. Продавец вправе отказать покупателю

Напомним, ранее мы писали о том, что с начала декабря в краевой столице официально разрешили продавать хвойные деревья в специально отведенных для этого местах. Полный список елочных базаров можно найти здесь.

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