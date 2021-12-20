Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 3:30

Алтайский фотограф победил в конкурсе National Geographic

Снимок признали лучшим в номинации «Мамы и детеныши»
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
Евгений Борисов. Скриншот сюжета с телеканала "Толк"

Евгений Борисов. Скриншот сюжета с телеканала "Толк"

Снимок алтайского фотографа Евгения Борисова признали лучшим в номинации «Мамы и детеныши» конкурса «Дикая природа России-2021». Об этом сообщают организаторы.

– Лаптевские моржи в бухте Прончищевой. Скрылись в воде от белого медведя и спустя несколько минут уже расслабились и взаимодействовали в непринужденной обстановке, – говорится в описании снимка.

Добавим, что фотоконкурс проводится журналом «National Geographic Россия».

Ранее мы писали о том что Евгений Борисов вернулся из Арктики. Фотограф и другие участники экспедиции задавались целью посчитать моржей, чтобы понять, как изменяется их численность. Информацию передали в Таймырский заповедник.