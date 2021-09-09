Алтайский фотограф снимал природу и животных в Арктике

В поездку Борисов отправился на накопленные за 20 лет работы средства. Скриншот сюжета с телеканала "Толк"

Из Арктики вернулся алтайский фотограф Евгений Борисов, сообщает телеканал «Толк».

- Одна из целей нашей поездки в Арктику – желание поснимать белых медведей, посчитать их на островах. Это был не фототур, а экспедиция, а она всегда несет определенную цель, - говорится в сюжете.

Фотограф и другие участники экспедиции задавались целью посчитать моржей, чтобы понять, как изменяется их численность. Информацию передали в Таймырский заповедник.

В поездку Борисов отправился на накопленные за 20 лет работы средства. До поездки в Арктику мастер уже посетил десятки стран и получил множество профессиональных премий.

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