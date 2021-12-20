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Происшествия20 декабря 2021 2:00

В Барнауле внедорожник съехал с дороги в кювет

О пострадавших не сообщается
Герман Архаров
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ДТП

ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье,19 декабря, в Барнауле легковой автомобиль съехал с дороги в кювет. ДТП произошло на улице Трактовой, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– На улице Трактовой в районе моста УАЗ Патриот улетел в кювет, – отмечают горожане.

На кадрах с места аварии видно, что внедорожник съехал с дороги. О пострадавших не сообщается. Официальной информации о произошедшем еще не поступало.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Алтайского края.