В Барнауле внедорожник съехал с дороги в кювет

ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье,19 декабря, в Барнауле легковой автомобиль съехал с дороги в кювет. ДТП произошло на улице Трактовой, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– На улице Трактовой в районе моста УАЗ Патриот улетел в кювет, – отмечают горожане.

На кадрах с места аварии видно, что внедорожник съехал с дороги. О пострадавших не сообщается. Официальной информации о произошедшем еще не поступало.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Алтайского края.