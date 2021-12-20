20 декабря в Алтайском крае ожидается снег и до +3 градусов

В Барнауле также возможен небольшой снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 20 декабря, в Алтайском крае столбики термометров покажут -2…+3 градуса. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления, туманы. На дорогах сильная гололедица, – отметили синоптики.

В регионе будет дуть юго-западный ветер, 5-10 м/с, по югу местами порывы 13-18 м/с.

В краевой столице прогнозируют -1…+1 градус. Небольшой снег, мокрый снег. Возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с.