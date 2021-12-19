На Алтае за сутки умерло 27 человек с коронавирус

Медики установили, что у всех пациентов причиной смерти стал COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки умерло 27 человек с коронавирусом. Медики установили, что у всех пациентов причиной смерти стал COVID-19. Данные приводит оперштаб региона.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 113 818 человек, в т. ч. 9 854 ребенка. Выздоровели 90 721 человек (+502). Умерли 7 715 человек (+27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6 267 человек (+27), иные причины смерти – 1 448 человек (+0), - пишет оперштаб.

На данный момент в ковидных госпиталях находятся 2 608 человек с подтвержденной инфекцией и 215 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В оперштабе отмечают, что количество тяжелобольных – 558, из них подключено к аппаратам ИВЛ –220.

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