В Алтайском крае за сутки выявили менее 500 случаев заболевания коронавирусом

В Алтайском крае 1 125 729 жителей вакцинируются против COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19. Выздоровело 502 жителя, в больницах находятся 2 608 человек с подтвержденной инфекцией.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2752243 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 285,45 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5886 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6094 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

Всего за период пандемии в регионе коронавирусом заболело 113 818 человек, при чем 9 854 - дети. В Алтайском крае 1 125 729 жителей вакцинируются против COVID-19. Уже 54 112 человек прошли повторную вакцинацию.

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