Из федерального, краевого и муниципального бюджетов на реконструкцию было выделено 36 млн рублей. ФОТО: Минкультуры Алтайского края

В райцентре Романово в декабре после капитального ремонта откроют детскую школу искусств, сообщает пресс-служба министерства культуры Алтайского края. Из федерального, краевого и муниципального бюджетов на реконструкцию было выделено 36 млн рублей.

На данный момент школа находилась в отдельном здании, но его не хватало, поэтому было принято решение отремонтировать и отдать для размещения ДШИ здание бывшего кинотеатра.

В школе, согласно проекту, в кабинетах для занятий ИЗО поставят раковины с горячей и холодной водой, а в кабинетах музыки будет шумоизоляция. Также в школе будет актовый зал со сценой. Торжественное открытие ДШИ запланировано на 24 декабря.

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