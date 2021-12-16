В Камне-на-Оби открыли ледовую переправу

Выезд на лед на автотранспорте безопасен только на ледовых переправах Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае начала функционировать первая в этом году ледовая переправа. С 16 декабря ее открыли в Камне-на-Оби. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

– В городе Камень-на-Оби разрешен переезд через реку Обь для автомобилей общей массой для двух тонн. Ожидается, что в течение декабря будет открыты еще несколько переправ, – рассказывают в пресс-службе МЧС.

Спасатели напоминают жителям края, что выезд на лед на автотранспорте безопасен только на ледовых переправах, которые прошли освидетельствование. При этом даже на специальных участках нельзя превышать установленную грузоподъемность.