Некоторые бийские перевозчики не вывели автобусы на линию в знак протеста

С 20 декабря бийчан будут возить перевозчики, которые прошли конкурс администрации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске некоторые предприниматели не вывели на маршруты автобусы, сообщает “Бийский рабочий”. Сегодня, 19 декабря, не ходили маршруты №10, №24, №48. Это связано с началом “нового сезона”.

С 20 декабря бийчан будут возить в течение трех лет те перевозчики, которые прошли конкурс администрации, выполнив все требования: состояние автобусов, техосмотр и другое. Предприниматели, которые не прошли конкурс, попросту не захотели отрабатывать последний день действующего контракта.

В администрации Бийска принесли извинения горожанам за неудобства и рассказали, что с завтрашнего дня на маршруты выйдут новые перевозчики.

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