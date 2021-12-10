На Алтае составили новое расписание движения пригородных поездов

Изменения связаны с введением нового графика движения поездов на сети железных дорог России Фото: Олег УКЛАДОВ

С 12 декабря в Алтайском крае изменится расписание нескольких электричек. Как поясняют в пресс-службе регионального правительства, это связано с введением нового графика движения поездов на сети железных дорог России.

Расписание изменится у 18 из 82 пригородных поездов. Так, теперь электрички Барнаул – Рубцовск и обратно будут курсировать через день и в дополнительные назначенные дни.

Барнаул – Рубцовск: отправление в – 8.36 часов, прибытие в 12.55 часов;

Рубцовск – Барнаул: отправление в 15.50 часов, прибытие в 20.06 часов.

Также по просьбам пассажиров теперь электричка Камень-на-Оби – Барнаул будет состыковываться с поездом Барнаул – Черепаново, который отправляется со станции Среднесибирская в 8.59. В дальнейшем пассажиры могут пересесть в 10.10 часов на электричку Черепаново - Новосибирск Главный. В связи с этим поезд из Камня-на-Оби будет отправляться почти на час раньше, чем было прежде, в 6.05 часов.

Также по просьбе пассажиров изменено время курсирования электропоезда Заринская - Барнаул. Теперь он будет отправляться ежедневно в 9.16 минут – позже на 36 минут.

Помимо этого, до 31 марта 2022 года отменяются остановки на садоводческих остановках:

– 317, 316, 315, 296, 287 километры в графике пригородных поездов №6129/6130 Барнаул - Алейская - Барнаул и №6115/6116 Барнаул - Ребриха - Барнаул;

– 44, 22, 20, 17, 10 и 7 километры в графике пригородного поезда №6225 Артышта-2 - Барнаул;

– 10, 17, 20, 22, 44 километры в графике пригородного поезда №6234 Барнаул - Заринская;

– 17, 20, 22 и 44 километры в графике пригородного поезда №6222 Барнаул - Тягун;

– 44, 22, 20, 17, 7 километры в графике пригородного поезда №6233 Аламбай - Барнаул.

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, сезонное изменение количества остановок на Заринском и Алейском направлениях привело к незначительным изменениям расписания пригородных поездов – до 13 минут.