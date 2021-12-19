Вячеслав Франк утвердил на неделю план-график по очистке Барнаула от снега

План на неделю с 20 по 26 декабря можно посмотреть на сайте комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Фото: Анна СЕМИНА

Глава Барнаула провел очередное заседание, посвященное очистки улично-дорожной сети от снега, сообщает пресс-служба администрации города. На совещании обсудили исполнение план-графика по уборке городских улиц за прошедшую неделю, также был составлен план на следующую неделю.

- Согласно представленному отчету, он исполнен на 99%. Из 56 дорожных объектов, вошедших в план работ, лишь на нескольких участках уборка продолжается и будет завешена до конца выходных. Всего с 11 по 17 декабря с улиц города было вывезено 24,5 тысячи тонн снега и посыпано 3 тысячи тонн песчано-соляной смеси, - пишет пресс-служба.

План на неделю с 20 по 26 декабря можно посмотреть на сайте комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Главы районов должны лично контролировать выполнение работа на своих территориях. В новый план включены не только дороги и территории общего пользования, но и планы работ районных администраций. Всего в него вошло около 250 участков.

Руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин в ходе совещания рассказал, что нехватка рабочих постепенно снижается после увеличения заработной платы, но по-прежнему не хватает дворников.

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