Потепление до +3 градусов и снег прогнозируют в Алтайском крае

На дорогах возможна гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В регионе возможен снег, а днем заметно потеплеет. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– На выходных в основном по северным районам Алтайского края возможны снег и мокрый снег. Причина в том, что там будут проходить атмосферные фронты северо-западного циклона. Юг региона окажется под влиянием антициклона, поэтому там ожидается преимущественно без осадков, – отметила Людмила Сырых.

В регионе возможно усиление ветра,а на дорогах – гололедица. Днем на выходных в основном будет -4…-9 градусов, а в ночь на воскресенье в предгорьях похолодает до -14 градусов. Днем будет в основном -1…+5 градусов.

– 20 декабря из-за очередного западного циклона на всей территории края пройдут снегопады. Днем столбики термометров покажут -2…+3 градуса, – резюмировала синоптик.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае Суббота, 18 декабря

Ночью в крае ожидается -4…-9 градусов. Местами небольшой, по северу местами умеренный снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Днем в Алтайском крае столбики термометров покажут -4…+1 градус. Местами небольшой, по северу местами умеренный снег, мокрый снег, метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 м/с местами порывы до 20 м/с.

Воскресенье, 19 декабря

Ночью в крае ожидается -4…-9 градусов, в предгорьях местами до -14 градусов. Местами по северу небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае столбики термометров покажут 0…-5 градусов. Местами по северу небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Понедельник, 20 декабря

Ночью в крае ожидается -4…-9 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, по югу местами порывы 13-18 м/с.

Днем в Алтайском крае столбики термометров покажут -2…+3 градуса. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, по югу местами порывы 13-18 м/с.

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