В Барнауле девочку-«бабочку» забрали в приемную семью

Татьяна Репина. ФОТО: скриншот сюжета "Вести-Алтай"

В Барнауле девочку с редким заболеванием забрали в приемную семью. У девятимесячной Ксюши – буллёзным эпидермолизом. Опекуном захотела стать жительница Алтайского края - Татьяна Репина. Об этом сообщают “Вести-Алтай”.

Родители девочки -”бабочки”, так обычно называют детей с таким заболеванием, отказались от нее, как узнали о редком заболевании. Желающих взять под опеку девочку было много, но забрала ее Татьяна Репина. Женщина рассказала, что захотела стать опекуном, потому что ее дети выросли и сейчас ей скучно. Отметим, что Татьяна уже воспитывает приемную дочку Карину, также у женщины есть внучка с инвалидностью, поэтому она знает как ухаживать за особенными детьми.

На данный момент дистанционно за Ксюшей наблюдает врач-дерматолог из Москвы, а вскоре медики из столицы должны приехать в Барнаул, чтобы осмотреть ребёнка. Также помощь малышке предложили благотворители.

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