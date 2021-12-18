Футболист Александр Соболев встретился с девочкой, которой оплатил протез

Александр Соболев с подопечной фонда "Спартак - детям" Фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва"

Уроженец Барнаула, футболист московского «Спартака» Александр Соболев на днях в столице встретился с шестилетней Ариной Майоровой из города Балаково Саратовской области, которой оплатил покупку активного протеза предплечья.

Арина стала подопечной фонда «Спартак – детям», так как родители малышки не могли себе позволить приобрести дорогостоящий протез – это более 249 тысяч рублей. В семье Майоровых работает только папа, но он обычный сварщик, а мама полностью посвятила себя воспитанию дочери.

- Я очень хочу помочь тебе и дальше успешно заниматься акробатикой, танцами и спортом, но уже с новым, современным протезом! — пообещал тогда Александр Соболев и сдержал слово.

Для Саши это уже вторая подопечная. Ранее он оплатил протез для своей землячки Ксении Стебуновой. Кроме этого он встретился с семьей девочки, провел для нее экскурсию по стадиону «Спартака» и буквально завалил ее подарками.

Арина Майорова не стала исключением. Для нее Саша придумал настоящий челлендж.

- Он продемонстрировал мастерство в чеканке мяча, а подопечная Фонда «Спартак — детям» показала свою коронную связку и села на шпагат прямо на поле домашнего стадиона красно-белых, - рассказывают в Фонде.

А еще новые друзья обменялись подарками: Александр Соболев подарил девочке футболку красно-белых со своим автографом, а также мяч, на котором свои приветы оставила вся команда, а Ариша привезла футболисту самодельную вязаную игрушку.

Кстати, со спортсменом девочка встретилась уже после покупки и установки нового протеза. Теперь она может и дальше жить полноценной жизнью.

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