Состояние алтайского бизнеса в условиях пандемии власти оценивают положительно

Не для всех предпринимателей год сложился удачно Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Алтайском крае малый прирос по некоторым экономическим показателям, несмотря на пандемию. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

– Конечно, пандемия затронула все наши сферы жизни, и малый бизнес – не исключение. Но когда мы оцениваем весь сектор, включают и сферу услуг, торговли, производства и др., то здесь мы фиксируем неплохие результаты. В части отгрузки товаров собственного производства за девять месяцев текущего года показатели увеличились на 19 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также очень неплохо выросли цифры по обороту компаний – рост составил порядка 40 млрд по сравнению с 2020 годом. Если мы говорим за полный круг хозяйствующий субъектов мы наблюдаем результат деятельности - положительный, – отметил Евстигнеев.

Однако, как заметил чиновник, не для всех предпринимателей год сложился удачно. Есть ряд компаний, которым пришлось закрыться именно из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Говоря о взаимодействии с предпринимателями в условиях пандемии, Александр Евстигнеев заявил, что власти пытаются вырабатывать решения с учетом мнений бизнеса.

– Мы очень тесно взаимодействуем с бизнес-сообществом. Наши встречи направлены на то, чтобы выработать те решения, которые потом мы пытается донести до коллег и губернатора на заседании оперштаба. Например, когда вводили систему QR-кодов, мы договорились убрать ограничения на работу предприятий общественного питания с 23 до 6 часов. До введения кодов эта мера имела право на существование. Но когда мы создаем некий островок безопасности, зачем эти ограничения? Мы передали пожелания предпринимателей коллегам, и ограничения были сняты, – говорит начальник управления.

Чтобы помочь местным предпринимателям в условиях ограничений, алтайские власти подготовили письмо Минфину. В нем просят расширить список пострадавших отраслей, продлить действия специальных субсидий, а также вернуть возможность компенсировать затраты на санитарные средства, которые приобретают компании за свой счет.

– Чтобы существующие ограничения отменили, мы должны их строго и четко соблюдать, – говорит Евстигнеев. – Только когда показатели по количеству заболевших и умерших пойдут вниз, у нас будет основание вносить предложения по снятию ограничений.

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