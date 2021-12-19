Губернатор Алтайского края исполнил новогоднее желание девочки из Барнаула

Виктор Томенко исполнил новогоднюю мечту слабослышащей Ксении Ипатовой из Барнаула. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поучаствовал в акции “Елка желаний” и исполнил мечту слабослышащей Ксении Ипатовой из Барнаула, сообщает пресс-служба правительства региона. Девочка побывала в театральном закулисье.

Ксения написала в письме о том, что хочет не только сходить на спектакль в театр, но и попасть в закулисье. Ее мечта сбылась. Девочка посмотрела постановку "Путешествие голубой стрелы" в театре кукол "Сказка", а также побывала после спектакля вместе с актерами на сцене, в гримерках, где ей показали жизнь театра изнутри.

- Виктор Томенко поздравил ее с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, осуществления самых заветных желаний. Он напомнил, что благодаря акции исполняются пожелания алтайских ребятишек. Как правило, это дети, которые требуют дополнительного внимания и заботы со стороны государства, взрослых. Каждый из них оказался в сложной ситуации, - пишет пресс-служба.

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