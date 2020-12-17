Какие губернаторские подарки получат школьники Алтайского края

Особое внимание уделили проверке качества сладостей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае приготовили 136 тыс. новогодних подарков для школьников. Дети получат шоколадные конфеты и батончики в яркой коробке в форме книги, а также интерактивную тематическую папку. Подарок будет красивым, вкусным и полезным, отмечают в пресс-службе минобрнауки региона.

В этом году сформировали больше новогодних подарков, чем в прошлом. На эти цели выделили свыше 30 млн рублей из краевого бюджета. Вес одного подарка - 800 граммов, в упаковке стало больше конфет.

Каждого ребенка ждут не только сладости, но и интерактивная тематическая папка «Я люблю свой край», приветствие от губернатора Виктора Томенко. Также дети получат карту Алтайского края, пазлы, кроссворд и «Краеведческий алфавит» с фотографиями известных людей, краевых достопримечательностей и QR-кодом, позволяющим узнать их историю.

Отметим, что подарки предназначены для учеников начальных классов, детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Особое внимание уделили проверке качества сладостей, подчеркнули в пресс-службе правительстве региона.

– Специальная краевая комиссия и Роспотребнадзор тщательно контролировали выполнение кондитерской фабрикой «Алтай» всех требований к составу и качеству конфет. Особое внимание обращали на пользу кондитерской продукции: в подарок вложили много конфет, содержащих минеральные и витаминные комплексы, злаковые добавки. Иначе говоря, главное свойство конфет и шоколада в новогоднем подарке - польза для здоровья ребенка. Участие в конкурсе на право формирования новогодних подарков для детей - чрезвычайно ответственная процедура, все, кто заявлялся на участие в нем, это понимают. Контроль жесточайший и за сроками изготовления, и за качеством всех кондитерских изделий, - подчеркнула Галина Синицына, замминистра образования и науки Алтайского края.

Ожидается, что к 19 декабря (в этот день начнутся новогодние детские праздники) подарки поступят во все районы края.

Замминистра добавила, что 23 декабря делегация Алтайского края отправится на главный зимний праздник страны - новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце. В Москву летят 80 человек, включая 16 взрослых, которые сопровождают детей. По традиции на новогодний праздник в Москву отправляются школьники, проявившие себя в учебе и общественных движениях.

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