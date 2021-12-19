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Общество19 декабря 2021 4:25

Пострадавшие на производстве жители Алтайского края получили автомобили

Новые машины получили девять жителей от регионального отдела Фонда социального страхования
Антонина Лышова
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Всего ФСС передало жителям региона более 640 автомобилей за текущий год. ФОТО: Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

Всего ФСС передало жителям региона более 640 автомобилей за текущий год. ФОТО: Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

В Алтайском крае отдел Фонда социального страхования выдало девять машин жителям региона, которые пострадали от несчастных случаев на производстве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

- За каждого официально работающего по трудовому договору работодатель уплачивает в Фонд социального страхования страховые взносы на травматизм. Если такой работник получит травму на производстве, от ФСС ему будут положены единовременные и ежемесячные страховые выплаты, Фонд также оплатит лечение, лекарства, организует реабилитацию, поможет вернуться к труду, - пишет пресс-служба.

Также каждые семь лет такие пострадавшие получают специальный транспорт, как техническое средство реабилитации. Отметим, что организация не только выдает машины, но и оплачивает траты на бензин, смазочные материалы и ремонт. Всего ФСС передало жителям региона более 640 автомобилей за текущий год.

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