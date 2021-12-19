В Яровом на ТЭЦ закончили ремонт котла №10

Котел растопили, он начал подавать тепло в сеть еще в 5:30 утра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Яровом на ТЭЦ сегодня утром, 19 декабря, закончили ремонтные работы на котле №10. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Алтайского края. Котел растопили, он начал подавать тепло в сеть еще в 5:30 утра.

В пресс-службе подчеркнули, что температура теплоносителя повышается. При этом к середине дня в планах довести температуру до нормального значения: 65 градусов на подаче. Отметим, что ремонт котла №9 тоже завершаются.

Напомним, что вчера, 18 декабря котлы №9 и №10 вышли из строя, рабочие сразу приступили к ремонту. Ход ремонтных работ находится на контроле у Министерства промышленности и энергетики

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