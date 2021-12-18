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Происшествия18 декабря 2021 13:22

В Яровом вновь вышли из строя два котла на ТЭЦ

Население предупредили о грядущем похолодании в квартирах
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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На одном из котлов работа уже началась

На одном из котлов работа уже началась

Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 18 декабря, в алтайском городе-курорте Яровое вновь из строя вышли котлы на местной ТЭЦ. Об этом сообщается на странице «Яровских вестей» в instagram.

- В связи с выходом из строя котлов №№9 и 10 в работе находится котёл №7. Ведутся ремонтные работы на котле N 9. После остывания котла №10 на нем также будут проведены работы по устранению неисправностей, - говорится в сообщении.

На момент публикации температура прямого теплоносителя составляла 51 градус, обратного – 46. Соответственно, не исключено понижение температуры и в квартирах. Пожалуй, ситуацию спасет только тот факт, что температура на улице не такая холодная.

- Все необходимые материалы для ремонта имеются. В соответствии с составленным планом, ремонтные работы и испытания должны быть завершены к 6:30 – 7:30 19 декабря. После этого сразу же начнется растопка котлов, а затем выход на базовый режим. Ход ремонтных работ находится на контроле у Министерства промышленности и энергетики, - прокомментировали ситуацию в правительстве края.