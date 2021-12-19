В Алтайском крае 19 декабря 2021 года будет до +1 градуса тепла

На дорогах сильная гололедица. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае температура воздуха днем составит от -4 градусов до +1 градуса. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре. Ветер будет юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

- В отдельных районах небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.

В Барнауле температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов. Ветер - юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Синоптики обещают небольшой снег в начале дня, на дорогах будет сильная гололедица.

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