В Алтайском крае 19 декабря 2021 года будет до +1 градуса тепла

На дорогах сильная гололедица.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае температура воздуха днем составит от -4 градусов до +1 градуса. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре. Ветер будет юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.
- В отдельных районах небольшой снег. На дорогах сильная гололедица, - обещают в Гидрометцентре.
В Барнауле температура воздуха днем будет от -1 до -3 градусов. Ветер - юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Синоптики обещают небольшой снег в начале дня, на дорогах будет сильная гололедица.
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