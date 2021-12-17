Некоторым родителям разрешили посетить новогодние утренники в школах и детсадах на Алтае

Праздник с Дедом Морозом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае Роспотребнадзор разрешил части родителей присутствовать на утренниках в школах и детских садах. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказала Галина Синицына замминистра образования и науки края.

– Мы не можем допустить присутствие всех желающих родителей. Но согласовали с Роспотребнадзором такой компромисс. В ближайшее время нужно определить, кто из родительской общественности сможет прийти и виртуально обеспечить присутствие других людей. Тот, кто пойдет на праздник, должен пройти вакцинацию против коронавируса и соблюдать все санитарные требования. Предварительно нужно согласовать посещение с учителем или воспитатель в детском саду, – подчеркнула Галина Синицына.

Пока массовые мероприятия остаются под запретом, но в рамках однако класса в школе или группы в детском саду проведение праздника возможно. Смешивание групп запрещено.

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