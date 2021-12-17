В новогодних подарках для алтайских школьников будут сладости и настольная игра

Всего в подарке 750 граммов шоколадных конфет. Фото: минобрнауки Алтайского края.

Для школьников Алтайского края подготовили более 130 тысяч новогодних подарков. О том, кто их получит и что находится внутри, на пресс-конференции рассказала Галина Синицына, заместитель министра образования и науки Алтайского края.

Конфеты упакованы в красочную коробку в форме книги с поздравлением губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Дизайн коробки научной тематики, он исходит из темы уходящего года – «Наука и технологии». Всего в подарке 750 граммов шоколадных конфет, общее количество сладостей – 43 штуки. Как и в прошлом году, на коробке есть QR-коды, с помощью которых можно получить полезную информацию.

Новогодние подарки получат школьники 1-4 классов, учащиеся коррекционных школ и воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пояснили в краевом минобрнауки. Их вручат на классных часах в школах.

Галина Синицына подчеркнула, что все конфеты, которые вошли в губернаторский подарок, изготовили после 1 ноября.

«Это очень свежие, вкусные конфеты», – приводит слова замминистра профильное ведомство.

Также дети получат настольную игру «Машина времени». Это связано с тем, что завершается год науки и технологии и разработчики учли, что в новогоднем подарке обязательно должна быть отражена эта тема.

«В качестве интересных занятий предложили ребятам узнать много нового об изобретениях и изобретателях, а также пройти интеллектуальную игру», – отметила Галина Синицына.

Вместе с обычными заказами выполняют и особые – производство безглютеновых подарков для школьников. Всего подготовили 125 таких наборов, которые направят детям.

Ранее мы писали о том, что с 29 декабря по 9 января школьники Алтайского края уйдут на каникулы. Готовясь к новогодним каникулам, предусмотрели разные форматы мероприятий в зависимости от эпидобстановки. Массовые мероприятия проводить нельзя, однако в отдельных классах и группах детских садов они возможны. При этом из-за угрозы распространение коронавируса запрещено смешивание групп.

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