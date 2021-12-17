На участках Змеиногорского тракта в Барнауле отключили два светофора на 7 часов

Светофоры временно не будут функционировать из-за плановых работ на сетях электроснабжения
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу,17 декабря, в Барнауле в 9 утра отключили светофоры на двух участках Змеиногорского тракта. Об этом сообщает мэрия города.
– Отключение пройдет в районе домов №75 и №110 и продлится до 16 часов, – отметили в горадминистрации.
Светофоры временно не будут функционировать из-за плановых работ на сетях электроснабжения.
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этих участков, соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее мы писали о том, что утром 17 декабря, на перекрестке в краевой столице столкнулись два автомобиля и образовалась большая пробка.