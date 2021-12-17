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Общество17 декабря 2021 5:19

На участках Змеиногорского тракта в Барнауле отключили два светофора на 7 часов

Автомобилистов просят быть внимательными
Герман Архаров
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Светофоры временно не будут функционировать из-за плановых работ на сетях электроснабжения

Светофоры временно не будут функционировать из-за плановых работ на сетях электроснабжения

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу,17 декабря, в Барнауле в 9 утра отключили светофоры на двух участках Змеиногорского тракта. Об этом сообщает мэрия города.

– Отключение пройдет в районе домов №75 и №110 и продлится до 16 часов, – отметили в горадминистрации.

Светофоры временно не будут функционировать из-за плановых работ на сетях электроснабжения.

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этих участков, соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее мы писали о том, что утром 17 декабря, на перекрестке в краевой столице столкнулись два автомобиля и образовалась большая пробка.