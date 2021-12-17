Из-за ДТП в Барнауле образовалась серьезная пробка

О пострадавших не сообщается
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром в пятницу, 17 декабря, на перекрестке в Барнауле столкнулись два автомобиля. В связи с этим образовалась серьезная пробка. Это следует из данных сервиса 2ГИС.
– ДТП произошло случилась на улице Попова в районе остановки «Цветочная»» по направлению к улице Балтийской, – отмечают очевидцы.
Из-за аварии собрался серьезный затор, поэтому на пересечении улицы Попова и Павловского тракта было затруднено движение.
Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупреждают о высоком риске ДТП из-за непогоды. На дорогах в ближайшие двое суток возможна сильная гололедица