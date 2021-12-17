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Экономика17 декабря 2021 4:50

Хорошая примета, начинать новый год без долгов!

Не все жители края исполнили свою конституционную обязанность по уплате налогов, в бюджет поступило 87% начисленных имущественных налогов за 2020 год
Источник:kp.ru
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Здание налоговой службы.

Здание налоговой службы.

Фото: предоставлено компанией.

Установленный срок для уплаты физическими лицами налогов за землю, транспорт, имущество - истек 1 декабря 2021 года.

Управление ФНС России по Алтайскому краю обращает внимание, что в случае наличия задолженности, в отношении должников будут приняты меры принудительного взыскания, в том числе ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, а также права распоряжаться своим имуществом

Дополнительно сообщаем, что с помощью обновлённого сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» у пользователей появилась возможность ознакомиться с причинами возникновения задолженности, налоговыми уведомлениями и извещениями, объектами собственности и сроками уплаты налогов, а также произвести уплату всех налогов одним платежом.Оплатить налоговую задолженность можно с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин», через Единый портал государственных и муниципальных услуг, кассы и терминалы кредитных учреждений, в кассах подразделений МФЦ и почтовых отделениях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону контакт - центра ФНС России: 8 800-222-22-22.

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»