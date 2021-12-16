Алтайские спасатели предупреждают об ухудшении дорожной обстановки из-за непогоды

На трассах дежурят спасатели Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае спасатели предупреждают о высоком риске ДТП из-за непогоды. По прогнозу синоптиков на дорогах в ближайшие двое суток возможна сильная гололедица, местами по югу и востоку - снежные заносы, сообщают в пресс-службе МЧС.

– Заблаговременно в Алейский район, где наиболее высок риск происшествий, связанных со снежными заносами и гололедными явлениями на трассе, из краевой столицы направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и спасатели Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, группировка специализированной пожарно-спасательной части выдвинулась в Поспелихинский район, – сообщили в МЧС.

Также на особо сложных участках трасс работают оперативные группы спасательных гарнизонов в Бийском, Целинном, Троицком, Поспелихинском, Змеиногорском и Рубцовском районах.

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок в непогоду.

Напомним, 16 декабря в Алтайском крае произошло смертельное ДТП со снегоходом. В результате аварии погиб водитель, а также пострадали женщина и трое детей.