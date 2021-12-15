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Происшествия15 декабря 2021 9:05

В Камне-на-Оби нашли тело полицейского

Предположительно, он мог свести счеты с жизнью
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Сотрудник правоохранительных органов погиб в субботу, 11 декабря

Сотрудник правоохранительных органов погиб в субботу, 11 декабря

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби нашли мертвым сотрудника полиции. Как сообщают «Каменские известия», он мог покончить жизнь самоубийством.

Сотрудник правоохранительных органов погиб в субботу, 11 декабря, но известно о трагедии стало только сейчас. Мотивы возможного самоубийства неизвестны. У мужчины остались двое детей и супруга.

- По факту обнаружения тела сотрудника межмуниципального отдела МВД России «Каменский» руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена проверка. Обстоятельства устанавливаются, - пояснили в краевой полиции.

Также «Комсомолка» связалась с пресс-службой следственного управления по Алтайскому краю, но в ведомстве комментировать сообщение отказались.

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