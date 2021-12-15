Еще 27 человек скончались из-за коронавируса в Алтайском крае

Всего с начала пандемии умерли 7,6 тысячи человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае за сутки зарегистрировали еще 27 смертей пациентов от коронавируса. Как пишет краевой оперштаб, во всех случаях причиной смерти стала именно инфекция.
С начала пандемии в регионе умерли 7606 больных ковидом: 6158 – из-за тяжелого течения заболевания, 1448 – по другим причинам.
Также за сутки в статистику включили еще 512 случаев заражения коронавирусом и 1042 – выздоровления. Общие цифры выглядят следующим образом:
- 111811 заболевших;
- 87956 выздоровевших.
В ковидариях края сейчас лечатся 2702 человека с ковидом и 266 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 583 больных. Также медики амбулаторно наблюдают за состоянием 41 бессимптомника и 232 пациентов с вирусной пневмонией.
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