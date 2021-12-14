«Остается надеяться на правдивые цифры»: как отказ от введения QR-кодов на транспорте отразится на заболеваемости ковидом на Алтае

Без введения дополнительных ограничений остается только убеждать людей статистикой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте должен был подтолкнуть людей к массовой вакцинации, а это, как говорят врачи, единственный путь к победе над коронавирусом. Депутаты из различных регионов должны были дать отзывы перед его рассмотрением в Госдуме. На Алтае его поддержали большинством голосов, однако законопроект сняли с рассмотрения. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

- Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны, - говорится в телеграм-канале Володина.

О том, как это отразится на развитии пандемии в Алтайском крае, мы поговорили с главным эпидемиологом региона Ириной Переладовой. По ее словам, без введения дополнительных ограничений остается только убеждать людей статистикой.

- Остается надеяться на правдивые цифры - мы видим, сколько людей умирает каждый день. Это очень серьезные показатели. Все они - не привитые или с просроченной прививкой. Весомее этого никакого другого довода нет. Почему мы так халатно относимся к своей жизни и жизни наших близких – я не могу понять, - говорит специалист.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал, что в крае наблюдался пик желающих вакцинироваться еще до введения QR-кодов при входе в ТЦ, общепит и другие общественные места – и совпал с ростом числа заболевших.

Вместе с тем, по мнению Переладовой, ограничения не стоит сбрасывать со счетов.

- Мы наблюдаем следующую картину в прививочных пунктах. Люди приходят и настаивают, чтобы им поставили «Спутник Лайт», они не желают слышать, что двухкомпонентная вакцина более эффективна, что с «Лайтом» они все так же могут оставаться опасны для окружающих. Их основной довод – нам нужен QR-код, чтобы «жить нормальной жизнью и везде ходить», - говорит эпидемиолог.

Депутат АКЗС Сергей Писарев уверен, что победить ковид можно и без нового витка ограничений.

- Я сегодня был на аппаратном совещании, и для нашего края назвали цифру: более 1,2 млн привившихся. Это хороший показатель, и дело не только в ограничениях. Жизнь сама расставляет точки над «i». Сыграло свою роль то, какое количество смертей увидел Алтайский край только за ноябрь – декабрь. Это близко коснулось многих. Естественно, становится страшно, и люди начинают понимать, что защититься можно только одним способом – привиться, - говорит Писарев.

За все время пандемии в Алтайском крае ковидом заразились почти 110 тысяч человек. Из них порядка 7,5 тысяч – скончались.