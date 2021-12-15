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Происшествия15 декабря 2021 3:31

На Алтае вор проник в дом бывшей возлюбленной и украл сало

Также он забрал триммер и килограмм камбалы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Двое мужчин проникли в дом и обокрали холодильник

Двое мужчин проникли в дом и обокрали холодильник

Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Налобиха Косихинского района двое мужчин проникли в дом и обокрали холодильник. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, хозяйкой дома является возлюбленная одного из подозреваемых.

- Известно, что женщина 1982 года рождения уехала с детьми в Барнаул. В это время в частный дом приник её бывший возлюбленный и его приятель: они выставили окно и вытащили продукты из холодильника. Мужчины украли электрический триммер, три кг сала и один кг камбалы.

В последующем триммер мужчины продали в столярную мастерскую за 800 рублей, а вырученные деньги потратили на спиртные напитки. Триммер был изъят и возвращен потерпевшей, - пояснили в полиции.

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