На Алтае семиклассник пил в гостях и убил 38-летнюю женщину

Дело расследует краевой следственный комитет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае семиклассник напал с ножом на 38-летнюю женщину и нанес ей 11 ударов ножом. От полученных ран потерпевшая скончалась по дороге в больницу. Сейчас уголовное дело расследует краевой следственный комитет.

- Обвинение предъявлено 15-летнему жителю Баевского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказали в ведомстве.

ЧП произошло вечером 11 декабря. Парень пришел в гости к знакомым и они начали употреблять спиртное. В какой-то момент хозяйка дома вышла из дома, и юноша направился за ней. Назад он вернулся один и сказал, что женщине нужна скорая – она вся в крови.

Сейчас следователи пытаются выяснить, что между ними произошло. Молодой человек признает, что наносил ей удары кухонным ножом, но почему он это сделал – неизвестно. Бил он преимущественно в область шеи и лица.

О подростке известно, что его воспитывал отец, мать была лишена родительских прав. Парню 15 лет, но учится он в седьмом классе (обычно семиклассникам 12-13 лет).

Сейчас следователи проводят с ним необходимые следственные действия. По закону, при этом должен присутствовать педагог или психолог, а также адвокат. Работать с ним могут не дольше 4 часов в день.

Подростку должны провести психолого-психиатрическую экспертизу на предмет его вменяемости, а также соответствия развития возрасту. Если окажется, что он, к примеру, отстает в развитии, его могут освободить от уголовной ответственности (за убийство она наступает с 14 лет).

Тем не менее, если экспертиза не выявит отклонений, ему предстоит нести ответственность в соответствии с санкцией статьи. Наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ – лишение свободы от 6 до 15 лет. Однако учитывая его возраст, нижний предел должен быть сокращен в два раза и не может превышать 10 лет (88 УК РФ). Соответственно, его могут лишить свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Его могут отправить в СИЗО на два месяца. Сейчас в следственном изоляторе содержатся почти 20 несовершеннолетних.

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