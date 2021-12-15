На Алтае мужчина деревянной палкой насмерть забил родного брата

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 37-летнего жителя Кулундинского района, который убил родного старшего брата. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, убийство произошло, когда братья выпивали спиртное.

Ночью в апреле этого года мужчина отдыхали у себя дома и распивали алкогольные напитки. В какой-то момент они начали ругаться, так как уже давно между ними были напряженные отношения.

- В ходе конфликта обвиняемый причинил старшему брату не менее двух ударов деревянной палкой в область шеи. От полученных телесных повреждений 47- летний потерпевший скончался на месте происшествия, - пояснила помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

Когда мужчину задержали и допросили в рамках следствия, то он не стал отрицать содеянное. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За полгода на Алтае вынесено всего 11 оправдательных приговоров

При этом обвинительных приговоров в регионе за шесть месяцев было более 6 тысяч (подробнее)