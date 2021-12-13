На Алтае умерло 28 человек с коронавирусом

Из общего числа заболевших 943 случаев – завозные. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки умерло 28 человек с коронавирусом. Медики установили, что непосредственно у 25 жителей COVID-19 стал причиной смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 511 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 110793 человека, в т. ч. 9424 ребенка. Выздоровели 85698 человек (+511). Итого всего умерли 7 550 человек (+28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6103 человек (+25), иные причины смерти – 1 447 человека (+3), - пишет оперштаб.

По данным оперштаба, из общего числа заболевших 943 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа. Отметим, что 70941 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае 100 702 жителей поставили первую прививку от коронавируса

Всего в регионе 1 101 119 человек прививаются против COVID-19 (подробнее)