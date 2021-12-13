В Алтайском крае 100 702 жителей поставили первую прививку от коронавируса

Уже 51 967 человек прошли повторную вакцинацию.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае от коронавируса прививаются 1 101 119 человек. Первую прививку поставили 100 702 жителей, а 948 450 - полностью привиты. Уже 51 967 человек прошли повторную вакцинацию, сообщает региональный оперштаб.
- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2709041 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 333,04 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1500 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1535 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.
Отметим, что за минувшие сутки выявили 511 новых заболевших коронавиурсом. Всего за период пандемии в регионе заболело 110793 человека. При этом 2 839 жителей с подтвержденной инфекцией находятся в ковидных госпиталях и 293 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных – 612, из них подключено к аппаратам ИВЛ –235.
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