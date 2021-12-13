На Алтае подростка обвиняют в убийстве женщины

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 15-летнего жителя Баевского района обвиняют в убийстве 38-летней женщины. Об этом сообщает региональный Следком. Преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия 11 декабря 2021 года во время застолья, на котором распивали спиртные напитки, обвиняемый и хозяйка дома поссорились. В ходе ссоры обвиняемый взял нож и нанес знакомой не менее 11 ударов в область шеи и лица. Женщина скончалась в автомобили скорой помощи. На данный момент подростка задержали (ст. 91 УПК РФ).

- В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - пишет ведомство.

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