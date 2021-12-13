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Общество13 декабря 2021 9:55

В Алтайском крае мужчина незаконно вырубил 50 пихтовых деревьев

“Черный лесоруб” хотел заработать деньги перед новогодними праздниками, продавая деревья на трассе
Антонина Лышова
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские задержали мужчину, который незаконно вырубил 50 пихтовых деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю. “Черным лесорубом” оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

Мужчина признался, что хотел продавать деревья на трассе проезжающим туристам. Так он хотел заработать перед новогодними праздниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- В преддверии новогодних праздников в крае усилили охрану хвойных деревьев. Полицейские обследуют территории лесных массивов. В случае, если у гражданин нет официальных разрешающих документов, за незаконную рубку им грозит административная или уголовная ответственность, - напоминает ведомство.

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