Мягкие игрушки из автомата стали добычей двух юных воришек на Алтае

Один из парней увидел автомат с игрушками, начал играть и даже достал одну Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле полицейские раскрыли кражу мягких игрушек. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемыми оказались два 18-летних парня.

В отдел полиции по Октябрьскому району Барнаула обратилась 28-летняя девушка, представляющая фирму по владению и обслуживанию развлекательных игровых симуляторов «подъёмного крана». По её словам, один из автоматов на Смирнова был серьезно поврежден, а игрушки на общую сумму 3,6 тысячи рублей пропали.

- Полицейские, прибыв на место происшествия, изучили камеры видеонаблюдения, по которым установили подозреваемых, а спустя несколько дней задержали их. Злоумышленниками оказались два молодых человека 2003 года рождения, - отметили в полиции.

Выяснилось, что, будучи нетрезвыми, они решили прогуляться до магазина. Один из парней увидел автомат с игрушками, начал играть и даже достал одну. В итоге игрок вошел в азарт и просадил там все деньги, а когда понял, что ничего не осталось, то начал психовать и несколько раз ударил автомат по стеклу. От удара оно треснуло, и товарищ бунтаря вытащил все игрушки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, парни пообещали вернуть стоимость похищенного и компенсировать ущерб.