На Алтае экс-управделами губернатора смягчили меру пресечения из-за здоровья

Андрей Степанов. Фото: официальный сайт управделами губернатора и правительства Алтайского края

Следствие изменило меру пресечения на подписку о невыезде бывшему управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову, сообщает “ТАСС” со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Чиновника обвиняли в совершении должностных преступлений.

- 13 октября по решению Центрального районного суда Барнаула Степанов был взят под стражу по обвинению в совершении преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностных полномочий вопреки интересам службы") и ч. 1 ст. 286 УК ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий"), - пишет издание.

Изначально срок заключения под стражу был избран на два месяца до 12 декабря 2021 года. При этом издание отмечает, что смягчение меры пресечения связано с состоянием здоровья чиновника. Также Андрей Степанов активно сотрудничал со следствием.

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