Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-14°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 декабря 2021 8:42

Соцсети: школу в Новоалтайске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сообщение оказалось ложным, подозреваемые задержаны
Антонина Лышова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По кадрам видно, что на месте работали медики, сотрудники полиции и МЧС. Скриншот публикации из группы "Новоалтайск"

По кадрам видно, что на месте работали медики, сотрудники полиции и МЧС. Скриншот публикации из группы "Новоалтайск"

Сегодня, 13 декабря, эвакуировали школу в Новоалтайске из-за сообщения и минировании. Об этом сообщили очевидцы в группе “Новоалтайск”.

- Сегодня на пульт МЧС поступил звонок, что заминирована 9 школа, - говорится в публикации.

По предварительным данным звонок оказался ложным, подозреваемые уже задержаны. Официальных данных о случившемся на момент публикации не удалось получить. Информация уточняется. По кадрам видно, что на месте работали медики, сотрудники полиции и МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мягкие игрушки из автомата стали добычей двух юных воришек на Алтае

Один из парней «разнес» автомат, а другой – вытащил содержимое (подробнее)