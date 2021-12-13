Соцсети: школу в Новоалтайске эвакуировали из-за сообщения о минировании

По кадрам видно, что на месте работали медики, сотрудники полиции и МЧС. Скриншот публикации из группы "Новоалтайск"

Сегодня, 13 декабря, эвакуировали школу в Новоалтайске из-за сообщения и минировании. Об этом сообщили очевидцы в группе “Новоалтайск”.

- Сегодня на пульт МЧС поступил звонок, что заминирована 9 школа, - говорится в публикации.

По предварительным данным звонок оказался ложным, подозреваемые уже задержаны. Официальных данных о случившемся на момент публикации не удалось получить. Информация уточняется. По кадрам видно, что на месте работали медики, сотрудники полиции и МЧС.

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