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Общество13 декабря 2021 4:08

В Новоалтайске женщина перевела 6,5 млн рублей мошенникам

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.
Антонина Лышова
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Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который якобы представился сотрудником правоохранительных органов.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который якобы представился сотрудником правоохранительных органов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске в полицию обратилась женщина с заявлением. Потерпевшая рассказала, что в состоянии стресса перевела мошенникам 6,5 млн рублей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, который якобы представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал потерпевшей, что в банке допущена утечка персональных данных, поэтому он проводит проверку.

- Напуганная женщина сняла со своего банковского счета денежные средства в размере 212 000 рублей и положила их якобы на резервный счет, который ей сообщил собеседник. В результате, спустя некоторое время мошенник снова позвонили потерпевшей и сообщили уже, что якобы на ее имя оформлены кредиты, которые необходимо погасить, но для этого необходимо оформить новые, - пишет ведомство.

Доверчивая женщина испугалась и сделала все то, что попросил мужчина. В итоге она перечислила мошенникам 6,5 миллионов рублей. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело.

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