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Происшествия12 декабря 2021 12:23

Жительница Барнаула сняла с чужой карты 30 тысяч рублей

Женщину осудили
Герман Архаров
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Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице осудили женщину, которая сняла деньги с чужой банковской карты. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал заместитель прокурора Железнодорожного района Роман Клименко.

– Горожанка отдыхала в одном из баров, расположенном на улице Северо-Западная в Барнауле вместе со знакомой, где незаметно похитила ее банковскую и узнала пин-код. После этого вечером из двух банкоматов сняла наличные в общей сумме 30 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, – отметил Роман Клименко.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и добровольно возместила ущерб. Горожанку оштрафовали на 20 тысяч рублей, она примирилась с потерпевшей.