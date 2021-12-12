Жительница Барнаула сняла с чужой карты 30 тысяч рублей

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице осудили женщину, которая сняла деньги с чужой банковской карты. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказал заместитель прокурора Железнодорожного района Роман Клименко.

– Горожанка отдыхала в одном из баров, расположенном на улице Северо-Западная в Барнауле вместе со знакомой, где незаметно похитила ее банковскую и узнала пин-код. После этого вечером из двух банкоматов сняла наличные в общей сумме 30 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, – отметил Роман Клименко.

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и добровольно возместила ущерб. Горожанку оштрафовали на 20 тысяч рублей, она примирилась с потерпевшей.