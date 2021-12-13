Алтайский иммунолог посоветовала не учитывать уровень антител перед вакцинацией от ковида

В настоящий момент специалисты советуют прививаться дважды в год Фото: Олег УКЛАДОВ

Иммунолог-аллерголог из Барнаула Наталья Нагорная рассказала, почему не стоит ориентироваться на количество антител перед вакцинацией против коронавируса. Как заявила врач в разговоре с корреспондентом «Толка», пока неизвестно, сколько их необходимо для того, чтобы защитить организм.

- У нас есть пациенты, у которых изначально не может быть высокого количества. Поэтому пока уровень антител не является критерием выбора делать прививку от ковида или нет, - подчеркнула Наталья Нагорная.

В настоящий момент специалисты советуют прививаться дважды в год: сначала двухкомпонентным препаратом, а затем, через полгода, «Спутником Лайт». Однако в будущем, как отметила Наталья, ситуация может измениться, как клинические исследование по препаратам еще не завершены.

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