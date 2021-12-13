Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 декабря 2021 4:00

Алтайский иммунолог посоветовала не учитывать уровень антител перед вакцинацией от ковида

По её словам, сейчас неизвестно, какое число антител нужно для защиты организма от инфекции
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В настоящий момент специалисты советуют прививаться дважды в год

В настоящий момент специалисты советуют прививаться дважды в год

Фото: Олег УКЛАДОВ

Иммунолог-аллерголог из Барнаула Наталья Нагорная рассказала, почему не стоит ориентироваться на количество антител перед вакцинацией против коронавируса. Как заявила врач в разговоре с корреспондентом «Толка», пока неизвестно, сколько их необходимо для того, чтобы защитить организм.

- У нас есть пациенты, у которых изначально не может быть высокого количества. Поэтому пока уровень антител не является критерием выбора делать прививку от ковида или нет, - подчеркнула Наталья Нагорная.

В настоящий момент специалисты советуют прививаться дважды в год: сначала двухкомпонентным препаратом, а затем, через полгода, «Спутником Лайт». Однако в будущем, как отметила Наталья, ситуация может измениться, как клинические исследование по препаратам еще не завершены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле снова установят ледяную скульптуру «Спасибо врачам!»

Специалисты уже работают на площади Советов (подробнее)