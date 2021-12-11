В Барнауле снова установят ледяную скульптуру «Спасибо врачам!»

Длина арт-объекта составит 25 метров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Краевую столицу снова украсит барельеф «Спасибо врачам!» Он появится на площади Советов рядом с памятником Ленину, как и год назад, пишет мэрия города

– Специалисты приступили к работам по монтажу ледовой композиции. Для ее создания заготовлено 30 кубометров льда, – отметили в горадминистрации.

Над созданием будут трудиться художники и резчики, которые выполняют ледовые композиции в новогоднем городке на Сахарова.

Длина арт-объекта составит 25 метров, предусмотрено и освещение надписи. Барельеф планируют изготовить в течение следующей недели.

Ранее мы писали о том, что летом на улице Юрина появилось граффити, где нарисованы врачи в сердечке, сделанном из рук. Так местные художники стрит-арта выразили благодарность врачам.