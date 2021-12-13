В Алтайском крае перекроют участок дороги из-за военных 13 декабря 2021 года

В Госавтоинспекции Алтайского края призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за движения военных колонн 13 декабря 2021 года временно перекроют участок дороги. Об этом предупреждает региональная Госавтоинспекция.

Для всех видов транспорта с 12:30 до 13:00 будет закрыто движение на участке «ЗАТО Сибирский (в/ч) – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – СНТ «Горизонт» (186 км ЗАТО Сибирский)».

В Госавтоинспекции Алтайского края призывают участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, а также по возможности заранее продумывать маршрут по данному участку.

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