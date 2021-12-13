На Алтае автомобилисты построили новогоднюю елку из 200 машин

Подобный флешмоб в Рубцовске проходит не в первый раз. Скриншот публикации "Барнаул 22"

В Рубцовске автомобилисты построили новогоднюю елку из 200 автомобилей. Видеозаписью участники флешмоба поделились участники в группе “Барнаул 22”.

По кадрам видео, комментариям очевидцев следует, что в акции приняли участие как водители легковых, так и грузовых автомобилей. Несмотря на морозную погоду никто из автомобилистов не уехал. В конце программы был фейерверк и чаепитие.

Отметим, что подобный флешмоб в Рубцовске проходит не в первый раз, в комментариях многие жители региона отметили, что такие акции стоило бы проводить и в других городах.

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