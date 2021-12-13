В Барнауле график очистки от снега улиц и дорог будут публиковать в открытом доступе

Ежедневно дороги очищают от снега около 250 единиц техники и 1300 дворников. Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле план-график работ по очистке от снега улично-дорожной сети будут публиковать на неделю в открытом доступе на официальном сайте города. С данным поручением выступил глава города Вячеслов Франк, сообщает пресс-служба администрации города.

Горожане будут знать когда и на каких участках будут проводить работы. График будут корректировать в случае ухудшения погодных условий.

- Это связано с тем, что после снегопада в первоочередном порядке очищаются магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а затем убираются второстепенные улицы. В завершении снегоуборочная техника переходит к очистке межквартальных проездов, - пишет пресс-служба.

График с 13 по 20 декабря 2021 года размещен на сайте комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Ежедневно дороги очищают от снега около 250 единиц техники и 1300 дворников. На сегодняшний день из Барнаула уже вывезли 107 тысяч тонн снега.

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